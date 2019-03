Senado ‘palomea’ a aspirantes a la CRE, pese a inexperiencia

Entre protestas por la inexperiencia de los 12 aspirantes a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la bancada de Morena impuso su mayoría y con 51 votos a favor, 44 en contra y cinco abstenciones, aprobó la idoneidad de los candidatos al cargo que sortearon así el primer filtro.Sin embargo, falta que la Junta de Coordinación Política construya los acuerdos para aprobar o no las ternas.“Yo la verdad me resisto a pensar que no se pueden tener las dos cosas: además de ser honestos, saber. Resulta que en mi pueblo cuando alguien no sabía le ponían unas orejas de burro y hoy, si no sabes, te hacen comisionado”, dijo desde tribuna Xóchitl Gálvez, portando en las manos unas orejas de papel emulando a ese equino.La senadora panista reclamó a Morena que a pesar de las promesas de “la Cuarta Transformación”, mantengan el amiguismo y el influyentismo.“Ofrecieron que serían distintos y aquí vuelven a traer a sus amigos. A los ayudantes de la Presidencia”, dijo.Los morenistas Armando Guadiana, Rubén Rocha y Gloria Sánchez, entre otros, defendieron sus perfiles al manifestar que son preferibles esos perfiles honestos, a expertos del PRI y del PAN como Rogelio Montemayor o Emilio Lozoya que depredaron los recursos de la nación.La senadora Sánchez expresó su molestia porque en la sesión de comisiones, la oposición se haya mofado de las respuestas de los aspirantes y luego en la prensa “le dieron vuelo”.El presidente de la Comisión de Energía, Armando Guadiana, comparó esta designación con la elección de una cuadra de caballos.“Como se lo dije ahí, como a la gente que somos rancheros de a caballo: nos presentan tres caballos y hay que elegir uno para subirte. De las ternas, si vamos desechar 12 recuerden que sólo se va a escoger a uno para caminar en la Comisión Reguladora de Energía”, dijo.Los senadores Julen Rementería y Mario Zamora dijeron que no se trata de votar en contra las propuestas del Presidente, sino de que sean idóneos y que las ternas aprobadas por la comisión no cumplen con ese requisito.Morena aprobó el dictamen de idoneidad que se turnó a la Junta de Coordinación Política para que buscar acuerdos, pues para el nombramiento requieren mayoría calificada.Actualmente, la Junta Directiva de la CRE tiene sólo tres de siete comisionados en funciones.