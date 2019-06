Senado prevé ratificar T-MEC el miércoles, dice Ricardo Monreal

El Senado ratificará el próximo miércoles el Tratado Comercial entre México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para generar confianza de los inversionistas nacionales e internacionales.La cámara no descarta discutir el tema del convertir a México en tercer país seguro.En rueda de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, dijo que el T-MEC y negociación con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos en las que incluyeron el tema migratorio son temas distintos.Acompañado por los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos; de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez y de la integrante de la Comisión de Economía, Imelda Castro, Monreal Ávila dijo que el dictamen del acuerdo comercial fue aprobado ayer al interior de comisiones dictaminadoras y que han recabado 45 firmas de 52 integrantes.El coordinador del Morena confió en que el próximo miércoles haya consenso para la aprobación del tratado durante el periodo extraordinario que se llevará a cabo la siguiente semana; “será el punto prioritario de la agenda legislativa”.Monreal Ávila dijo que la posible aprobación por el congreso norteamericano del tratado y la revisión de las medidas convenidas en Washington donde se detuvo la imposición de aranceles en 45 días son temas distintos.“Pero también le puedo decir que tenemos confianza en que no lleguemos hasta eso, que al país, a México no quedaban muchas opciones y que nosotros avalamos la decisión del Ejecutivo Federal. El haber evitado la imposición unilateral de aranceles fue lo más correcto… el Senado tendrá que entrar a una profunda discusión, de lo cual yo no quisiera llegar a ella, porque va a haber incluso dentro de Morena una discusión fuerte”.-¿Sí lo ve como un hecho?-No, no lo veo como un hecho… Es que yo lo que veo son escenarios. En la política siempre vez escenarios A, escenarios B; o sea, en la política tienes que ver todo, hasta los escenarios más pesimistas; pero yo ahora me quedo con el escenario A, de que en los 45 días tengamos solución. No estoy pensando en otro escenario, pero como senador tengo la responsabilidad de estar pendiente de todo.Una vez aprobado el tratado comercial en el país esperan que los congresos de Estados Unidos y Canadá concluyan su propio proceso para que el acuerdo se aplique en los tres países.El líder de Morena aseguró que ha sostenido conversaciones con congresistas de los dos países. De manera simultánea, ellos están haciendo sus procesos legislativos para su aprobación, “están en la misma frecuencia que la nuestra”.Afirmó que se evita toda posibilidad de que Estados Unidos pueda imponer restricciones de temporalidad a las exportaciones de productos agropecuarios de origen mexicano.“Un elemento que le brinda garantía al sector exportador para superar problemas como el que actualmente padecemos con el jitomate”, agregó.El tratado dispone de una cláusula que señala que en el sexto año, a partir de la entrada en vigor, las partes podrán manifestar su intención de renovar la vigencia.Al hacerlo su vigencia se extiende automáticamente por 16 años prorrogables por otro tanto tiempo.