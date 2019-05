Senado prioriza discusión de reforma educativa

El Senado hizo ajustes en la agenda del periodo extraordinario y acordó que este miércoles sólo se discuta la reforma educativa“a morir”, mientras que las leyes secundarias de la Guardia Nacional se revisarán hasta la próxima semana.En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves se votará la reforma educativa.“Los coordinadores me plantearon que no hubiera sesión, sino hasta el próximo lunes para sacar adelante las tres leyes secundarias de la Guardia Nacional y las reformas al Sistema Nacional de Seguridad Pública”, explicó, al refrendar la disposición de su bancada a aceptar los cambios que se hagan en San Lázaro a la minuta devuelta".Destacó que Morena no tiene objeción en integrar las reservas hechas en el Senado en el último día de sesiones y que trabaron la aprobación, como es darle forma al órgano que suplirá al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), así como garantizar recursos que le den viabilidad a la reforma.“Nosotros no tenemos inconveniente. Si algunas de las reservas que no fueron aprobadas en el Senado de la devolución de la minuta a la Cámara de Diputados y que allá puedan aceptarse como cámara de origen, nosotros no tendríamos inconveniente; nos allanaríamos a esas modificaciones que la colegisladora haga”, enfatizó.Dijo que la oposición pidió agotar en la sesión de hoy el tema de la reforma educativa, que llegará de San Lázaro por la noche y que se estaría votando de madrugada, para después dedicarse a los temas pendientes, incluida la reforma constitucional en materia de derechos de las trabajadoras domésticas y la relativa a la paridad de género.Por lo que toca a la reforma de equidad de género, indicó que ya está el dictamen, pero se quedó atorado en la última sesión y en lo relativo a derechos de las trabajadoras del hogar que regresaron los diputados, el Senado no tiene problema en allanarse a las modificaciones.Confirmó que la intención es desahogar todos estos temas antes del 17 o a más tardar el 18 de mayo, para concluir y luego convocar a otro periodo extraordinario a finales de junio, en el que se revisarán otros pendientes, como la consulta popular, así como la Ley de Austeridad y confianza ciudadana.