Senado ratifica modificaciones al T-MEC

El @senadomexicano ratificó T-MEC19 que:

Crea páneles efectivos q no tuvo TLC p resolver disputas c base en derecho, NO ley del fuerte

Elimina protección alta a biomédicos que afecta a genéricos;

Da 85 días a STPS p problemas laborales y luego panel, NO inspectores arbitrarios — Jesús Seade (@JesusSeade) 13 de diciembre de 2019

“Que tiene como propósito fortalecer la relación entre los tres países e incrementar la competitividad de la región. Todo con el fin de mejorar las condiciones de vida de los pueblos de dichos países”.



Con 107 votos a favor y 1 en contra, se aprueba el Protocolo Modificatorio al #TMEC y dos acuerdos paralelos.



Te compartimos más información sobre el cambio a este instrumento internacional.



https://t.co/nTKp18IDSg pic.twitter.com/WutI7NQRRr — Senado de México (@senadomexicano) December 13, 2019

Vivimos un hecho histórico para nuestro país, en el que, sin perder nuestra soberanía, hemos logrado un acuerdo que fortalecerá nuestra economía y la industria nacional y de Norteamérica. La aprobación del #TMEC, en el @senadomexicano, es sin duda un motivo de celebración. pic.twitter.com/Ojx0BHoMOq — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) 13 de diciembre de 2019

y sus acuerdos paralelos en materia de medio ambiente, derechos laborales, periodos de transición en el acero y aluminio; solución de controversias y biomedicinas.Las diferentes coincidieron en que estas adendas mejoran el acuerdo ratificado el año pasado.por las prisas de su ratificación horas después de conocer su contenido, no aceptaron la propuesta del coordinador morenista Ricardo Monreal, de prolongar la discusión hasta el día 15 en que termina el periodo ordinario., dijo que culmina el largo y arduo proceso de más de dos años y medio en quenegociaron la renovación de un acuerdo de asociación económica.Dio cuenta del complicado proceso de negociación, al subrayar que para México, su negociación obedeció al propósito de hacer viable la aprobación del pacto que reemplazará alen la frontera de todos los productos mexicanos a fin de asegurar el cumplimiento, por parte de México de los compromisos asumidos en esos ámbitos.Además de pretender que inspectores norteamericanos, en territorio nacional verificaran su instrumentación., asentó, al destacar que en cambio se propuso la conformación de paneles que fortalecerán el sistema de solución de controversias, no sólo de carácter laboral, sino de otros sectores.por el procedimiento, pero coincidió en que esta adéndum y el T-MEC en general impulsarán el desarrollo que ya se tenía con el libre comercio que abrió hace 24 años el TLCAN, pero no se podrá implementar hasta que los ratifiquen Estados Unidos y Canadá.Con información de Silvia Arellano | Milenio