Senado rechaza petición de Morena sobre consulta para enjuiciar expresidentes

"Hay varias solicitudes ciudadanas de esta naturaleza, a los que sí hemos dado su acreditación de constancia de intención ya que han cumplido con los requisitos”, destacó la presidenta del Senado.



La Mesa Directiva del. Contrario a ello, sí dio entrada a tres peticiones ciudadanas.Sin embargo,, ya que han manifestado su intención de llevar a juicio a los ex mandatarios.En entrevista,, es decir, por 43.Peroque se requieren para iniciar el procedimiento.De acuerdo con las solicitudes, a las que Milenio tuvo acceso, y a las que se les ha dado entrada, una de ellas la encabeza Julián Tercero Becerra Sagredo, profesor de la UAM Iztapalapa, quien manifestó en su petición de “considerar como delitos graves del orden común las acusaciones presentadas por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en contra de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y proceder a someterlos a justicia penal”.Indicó que “he recibido hasta la fecha que sí se les de entrada a seis solicitudes para llevar a cabo consulta ciudadana. Las seis son de ciudadanos, dos al aeropuerto internacional, una al tema de Cadereyta y las otras tres al tema del enjuiciamiento a ex presidentes. Y es el mismo número de constancias que hemos expedido, que sí han llegado firmadas”.No obstante, aclaró que “ésta llegó sin firmas, no podemos darle entrada”, en referencia al Aviso de Intención de los senadores Aníbal Ostoa Ortega, Antares Vázquez Alatorre, Blanca Estela Piña Gudiño, Daniel Gutiérrez Castorena, Eva Eugenia Galaz Caletti, Gloria Sánchez Hernández, Jesusa Rodríguez Ramírez, José Luis Pech Várguez, José Narro Céspedes, María Antonia Cárdenas Mariscal, Martí Batres Guadarrama, Citlalli Hernández Mora, Napoleón Gómez Urrutia, Nestora Salgado García y Ovidio Peralta Suárez.Ese documento lo firman Flavio Sosa, ex líder de la APPO, y José Antonio Rueda Márquez, coordinador Nacional del Movimiento por la Unidad de las Izquierdas, entre otros.Y la tercera constancia que se ha entregado es la solicitud de Manuel Vázquez Arellano y Norma Ariadna Sánchez Bahena para llevar a cabo una consulta popular respecto de “juicio a ex presidentes”.