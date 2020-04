Senado sesionará Ley de Amnistía el próximo 21 de abril

Escuchar Nota

“Con toda buena fe convoco a las demás fuerzas políticas a asistir a la sesión ordinaria del próximo lunes, ya que no sólo es gesto de solidaridad, sino de humanidad, recalcó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.



A propuesta de Morena y sus aliados, el Senado sesionará nuevamente y por único día, el próximo lunes 21 para aprobar la Ley General de Amnistía, a fin de liberar a quienes están injustamente presos y contribuir así a evitar la propagación del Covid-19 en los centros de reclusión del país.El bloque opositor, conformado por PAN, PRI y MC anunció que no asistirá la sesión, ya que no considera prioritaria la reforma, pero Morena y sus aliados del PT, PES y PVEM cuentan con la mayoría necesaria para aprobar la minuta, y mandarla al ejecutivo federal para su promulgación., para beneficiar a mujeres sentenciadas por delitos de aborto y a indígenas que no tuvieron el debido proceso.