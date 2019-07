Senado, sin acuerdos en revocación de mandato

El Senado no llegó a acuerdos para dictaminar la reforma constitucional en materia de revocación de mandato que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó como un tema central en su campaña, luego de que la oposición señaló que aceptarla sería permitir que aparezca en la boleta de las elecciones intermedias.El vicecoordinador priista Manuel Añorve dijo que el bloque opositor no le dará los votos para aparecer en las boletas, por lo que en el periodo extraordinario convocado para este lunes solo saldrá por consenso la ley de cuidados paliativos y la legislación secundaria de extinción de dominio.Mientras que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que siguen las negociaciones esta noche para buscar acuerdos que permitan votar mañana la Ley de Austeridad, que su bancada puede sacar por mayoría.Los senadores informaron que mañana está citada la Junta de Coordinación Política para revisar los avances en las negociaciones, aunque Añorve descartó que pueda salir la revocación de mandato."Podríamos revisarlos en el próximo periodo ordinario de septiembre, porque ya mo habrá más extraordinarios, pero como lo está planteando el Ejecutivo, que inclusive mencionó como otra fecha el 21 de marzo, no tiene los consensos ".Por lo que toca a los cuidados paliativos, el perredista Miguel Ángel Mancera celebró que salga por consenso, pues se trata de dar una mejor calidad de vida a las personas que enfrentan una enfermedad terminal o incurable, como ya sucede en la Ciudad de México.De acuerdo con el dictamen, se establece el derecho a utilizar los medicamentos controlados, para poder atender dicha situación. “Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en condiciones de dignidad”."Los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. Se enfocan en aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Su objetivo no es curar la enfermedad como tal, sino de aliviar síntomas, cuando una persona afronta una enfermedad latentemente mortal".Con información de Milenio