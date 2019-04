‘Senado sólo pagó boleto a Qatar y yo pagué hotel y comidas’

Tras la polémica generada por su viaje a Qatar, el legislador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, dijo que el Senado de la República sólo pagó el boleto de avión, y los demás gastos corrieron por su cuenta.García afirmó que visitó el país asiático debido a que asistió a la Asamblea General de la Unión Interparlamentaria por invitación de Movimiento Ciudadano, pero fue criticado debido a las imágenes que compartió en redes sociales, por lo que señaló que los gastos que realizó durante su estancia en Qatar los pagó él."Estoy confundido porque las fotos son más personales que políticas. Hay unas que subí en el avión, cenando o en el museo, y la más polémica es una de un día que no tuvimos actividades y fuimos al desierto y nos subimos a los camellos, fuera de eso nos trajimos mucho trabajo a México."Todo lo demás sale de un servidor, pagué el hotel con mi tarjeta, algunas comidas, Qatar nos dio algunas otras cosas; cuando son viajes de representación el Senado costea el vuelo y es uno por fracción, luego el partido me designó a mí. Mi gasto fue de 3500 catarís, unos 17 mil 500 pesos en comida; con piquitos fueron unos 20 mil", dijo en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula.Sin embargo, García precisó que de todas las publicaciones que hizo de su estancia en Qatar fue un video en donde criticó al gobierno por el gasolinazo lo que causó más inconformidad."Lo que causó más inconformidad fue un video que subí en donde le pegué al gobierno, eso es lo que está causando inconformidad, es lo que le molestó a Morena", dijo.En dicho video, Samuel García llama a la actual administración "gobierno chafa" por no eliminar el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), con lo que a su parecer, disminuiría considerablemente el precio de los combustibles."Tengo que decirles que aquí el precio del litro de gasolina es de 8 pesos, sí, de 8 pesos, señoras y señores, no como nos lo prometió nuestro gobierno chafa. Aquí en Qatar en 2015 hubo una reforma energética y se liberó el precio de la gasolina, eso quiere decir que el gobierno ya no controla el precio de la gasolina, es libre mercado."Pero a diferencia de nuestro gobierno aquí existe el IEPS, aquí no nos cobran 9 pesos por litro, ni tenemos problemas con el sindicato de Pemex, ni tenemos huachicol, y aquí el litro vale 8 pesos. Aquí los de Qatar pagan 8 pesos por litro. Ellos son bien inteligentes y saben que quitando este impuesto hay más economía, quitando el IEPS a la gasolina hay más comercio, más transporte y todo crece".