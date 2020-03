Senado tendrá ‘código de ética’ para que nadie espíe

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Luego de haber sido suspendidas las sesiones del Pleno del Senado, del pasado jueves y martes, a causa del hallazgo de micrófonos ocultos para un presunto espionaje a la bancada del PAN, este partido y Morena junto a los demás grupos parlamentarios acordaron dar por finiquitado este asunto.



Es un acuerdo entre nosotros y que mañana reiniciamos los trabajos de la sesión ordinaria y trataremos de recuperar lo que el martes pasado no se realizó.



Como dijo hace rato Xóchitl (Gálvez), hasta morir vamos a concluir la sesión, porque tenemos INAI, el paquete legislativo de mujeres, paridad y justicia, y la conclusión de la sesión pasada”, dijo el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.



A nombre del PAN, el senador Gustavo Madero, informó que se acordó la creación y firma de un Código de Ética del Senado por parte de todos los grupos parlamentarios, para evitar que se lancen acusaciones de “espionaje” o “montajes” sin fundamento.



Quedan los compromisos establecidos, queda el exhorto a la Fiscalía para que concluya sus investigaciones; queda el compromiso de la Secretaría Administrativa de complementar los trabajos para identificar posibles micrófonos en otras áreas y limpiar el Senado de esas instalaciones y dar la garantía de la privacidad que requieren todos los senadores.



Esos compromisos están signados, igual el avanzar en un Código de Ética para cuidar el ambiente y no caer en descalificaciones del trabajo de los senadores”, detalló el panista Gustavo Madero.



Previamente, los senadores del PAN presentaron un dictamen de una consultoría privada que se realizó en 2018, donde se apunta que no había micrófonos ocultos en la sala de juntas de los senadores panistas en ese año y los hallados la semana pasado habrían sido puestos en la actual legislatura.