Senador de Morena amenaza con desaparecer la Corte… otra vez

Durante la sesión de comisiones en el Senado donde se aprobó la minuta que reforma la Ley Federal de Remuneraciones, el senador de Morena, Félix Salgado, amenazó con presentar iniciativa para desaparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al criticar que se oponga a la reducción de salarios.Aunque la oposición pidió que el tema se postergara hasta que la SCJN defina si son constitucionales o no los cambios que limitan los ingresos de los funcionarios públicos a no ganar por encima de lo que percibe el presidente de la República, Morena impuso su mayoría y validó la minuta.En su turno, la priista Nuvia Mayorga planteó que se requiere esperar la decisión de la Corte, postura que secundó la panista Minerva Hernández.Sin embargo, Salgado Macedonio señaló que el pueblo está desecho ante tanta corrupción, porque el PRI y PAN arrasaron y se llevaron todo “y ahora que se trata de reconstruir el país con un presidente de la república honesto, nosotros que somos el poder Legislativo, el contrapeso del presidente, estamos regateando el apoyo a ese presidente”.Manifestó que es una tristeza saber que el Poder Judicial sea precisamente el que se oponga a reducir el salario, porque los ministros están acostumbrados a ganar mucho dinero, “arriba de 500 mil pesos al mes”.“No son un poder primario como el Ejecutivo y el Legislativo. Ellos son un poder secundario derivado, no tienen la representación, ni la base, ni la fuerza, ni moral, ni política, ni popular y ellos lo deben entender que si no se ajustan a la ley, porque son los primeros obligados a cumplir con la ley, que se dejen de argucias”.