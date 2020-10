Senador de Morena falleció de Covid-19 por ‘un capricho presidencial’: Calderón

Escuchar Nota

"En un acto sumiso por sacar adelante a toda costa un capricho presidencial, el Senado Mexicano fue reunido en condiciones insalubres; varios de sus integrantes estaban contagiados, y uno murió tres días después por #Covid19. Para entender la magnitud de la tarjeta mexicana", indicó en Twitter.

En su cuenta oficial de Twitter, el expresidente de México criticó que los legisladores del Senado de la República se reunieron en condiciones “insalubres”, refiriéndose a la sesión de la semana pasada en el Palacio de Xicotencatl, y que por ello varios se contagiaron y uno falleció.Joel Molina Ramírez asistió a la sesión de 12 horas y media que se llevó a cabo en el antiguo Senado de Xicoténcatl, el pasado 20 de octubre en la que se eliminaron 109 fideicomisos.Aquel día, los legisladores sesionaron en esa sede alterna luego de no haber condiciones en sus instalaciones de Reforma.En la sesión, que fue pública y quedó registrada en la cuenta de Twitter del Senado,Los senadores se pasaban mano en mano el micrófono mediante el cual expresaban su voto, de acuerdo con el video. El micrófono lo sostenían con una toalla desinfectante desechable.También, el fin de semana, Calderón publicó un video en el cual retomó una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de hace tiempo en la cual comenta que "no robar y no traicionar, eso ayuda mucho para que no te dé el coronavirus".A los cuáles le siguen: Rocío Nahle de la secretaría de Energía, Jorge Arganis, titular de la SCT, Ricardo Sheffield y Arturo Herrera, secretario de Hacienda.