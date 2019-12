Senador propone cobrar estacionamiento por minuto y no por hora

Ciudad de México.- Juan Zepeda, senador por Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de ley que propone que el cobro de estacionamiento sea por minuto y no por hora o tarifa, como es actualmente, a fin de acabar con los abusos que se comenten contra los usuarios.



En la iniciativa para reformar la ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, se responde a la demanda ciudadana de reducir los costos de estacionamiento, por lo que con la modificación se busca expedir normas que regulen el servicio en cualquier estacionamiento público.



En la exposición de motivos, el legislador plantea que, por ejemplo, el servicio que se presta dentro de hospitales, centrales o terminales de autobuses y aeropuertos sea de manera gratuita a clientes o/y usuarios.



Destacó que de acuerdo a un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se resalta que los usuarios que utilizan menos de una hora un estacionamiento, pagaron 45 por ciento más de los que utilizan el servicio.



El estudio revela que a partir de la segunda hora, casi la mitad de los estacionamientos cobran más por los primeros 15 minutos que por los siguientes, y quienes utilizan el servicio tienen derecho a pagar sólo por el tiempo que utilizaron.



Juan Zepeda señaló que la Profeco informó que por cobros excesivos, robos en el interior del automóvil y otros, la Ciudad de México, Toluca y Guadalajara son los primeros lugares a nivel nacional en quejas contra estacionamientos, 70 por ciento a nivel nacional; el afectado no tiene una respuesta satisfactoria.



El senador explicó que quienes usan los estacionamientos son, por ejemplo, en hospitales, cuando tienen un enfermo o lo van visitar, por motivos laborales, que son gastos que las empresas donde trabajan no asumen, y quienes los utilizan por seguridad y comodidad.



Resaltó que en esta materia se tiene una gran laguna por legislar, y comentó que en otros países, el uso de estos lugares en plazas comerciales para hacer compras es gratuito hasta por dos o tres horas. Sin embargo, en México el cobro es excesivo, porque aquí no hay una ley que reglamente las tarifas de estacionamiento público.



Recientemente en Cuernavaca, han implementado que mínimamente 30 minutos de estacionamiento sean gratuitos para los consumidores y en Toluca también están viendo que sea obligatorio”, comentó.



Finalmente, afirmó que su función como representantes populares es defender la economía de sus representados, por ello, “proponemos apoyar al concesionario de los estacionamientos, pero también que se respete el derecho de consumidores y que se regulen las tarifas, que se homologuen y en algunos casos sea gratuito”.