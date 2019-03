Senadora coahuilense llama ‘retrasados mentales’ a reporteros

Durante una conferencia que ofrecía Guadiana en el Senado de la República, uno de los reporteros insistió en cuestionar al senador sobre si existía un contrato para la compra de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).— ¿De nosotros, mío, de mi empresa? - respondió Guadiana.— Sí — dijo el reportero.— No, no y no; ya les dijo 20 mil veces — respondió una vez más Armando Guadiana.Sin embargo, cuando el senador preguntó a los reporteros presentes si no había más preguntas, el micrófono abierto traicionó a la senadora Galaz que dijo "parecen retrasados mentales", frase que se percibe entre las risas de los legisladores ante la insistencia de los cuestionamientos de los reporteros.Ante la difusión del video, Eva Eugenia Galaz Caletti ofreció una disculpa en su cuenta de Twitter, refiriéndose a su dicho como un "exabrupto", y expresó su respeto "a las personas que enfrentan alguna discapacidad"."En relación con el exabrupto que tuve durante la conferencia de prensa previa a la sesión ordinaria de hoy en el Senado de la República, no hay excusa para justificar mi comentario, ofrezco mis más sinceras disculpas. Reconozco y admiro el profesionalismo y la labor que realizan los medios de comunicación, sé que no es fácil cumplir con una tarea tan difícil. Al mismo tiempo, expreso mi respeto, y extiendo mi disculpa, a las personas que enfrentan alguna discapacidad".