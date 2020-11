Senadora de Morena promueve ‘producto milagro’ como tratamiento contra el Covid

Escuchar Nota

La senadora @Luciatraswbcs invita al foro a distancia "Hydrotene: estrategias y alternativas de tratamiento contra el #COVID19".

️ 23 de noviembre.

18:00 horas.

Transmisión a través de nuestras redes sociales. pic.twitter.com/lTOKXQioiu — Senado de México (@senadomexicano) November 21, 2020



Te invito este próximo lunes al foro :“Hydrotene: estrategias y alternativas de tratamiento contra el COVID-19”.



Contaremos con la presencia de expertos que van a platicarnos sobe este producto y su eficacia al momento de tratar el #COVID19. pic.twitter.com/96Khwi0xH6 — Lucia Trasviña Waldenrath (@Luciatraswbcs) November 21, 2020

Lucía Trasviña, senadora por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), organizó un foro virtual en la Cámara Alta para promover lo que considera “un tratamiento alternativo” contra el virus del coronavirus COVID-19.De acuerdo con la propaganda del eventoque “no solo afecta a México sino a todo el mundo derivado de la pandemia de COVID-19”.Cabe señalar que el Hydrotene está catalogado como publicidad engañosa en Baja California Sur, entidad donde se originó, debido a que no cuenta con sustento científico que indique que ayude a combatir la enfermedad o sus síntomas.A nivel mundial no existe una cura contra el COVID-19, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho llamados a la población a no dejarse llevar por este tipo de remedios que ofrecen curar la enfermedad.