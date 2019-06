Senadora de Morena presume gusto por las armas de fuego

Rijosa con la Oposición, la senadora morenista Lucía Trasviña tiene también alguna inclinación por las armas de fuego.La parlamentaria sudcaliforniana se tomó recientemente una foto con una pistola -presumiblemente una Glock 45 mm- que no tuvo empacho en lucir por encima de su pantalón de mezclilla.A finales de marzo pasado, Trasviña encaró a los panistas en plena sesión."Millonarios con negocios, cómplices del crimen organizado, tapaderas, ¿y todavía vienen a esta tribuna a descalificar al hombre que está salvando a esta patria? Sátrapas, ratas, entrelucidos y lurios. Así se los digo y se los sostengo. Y no les tengo miedo, cabrones", les gritó."¿Cuándo reclamaron las acciones delictivas y criminales de Javier Duarte? ¿Cuándo otros reclamaron al Gobierno estúpido de Vicente Fox, o las negociaciones del también borrachín de Calderón?".Una semana después, la senadora solicitó a la Mesa Directiva retirara del Diario de los Debates sus palabras."Como mujer y como legisladora, consciente estoy de que mis expresiones no fueron adecuadas, si bien el fondo de reclamación emana del sentir popular, reconozco que como senadora de la República tengo la obligación de conducirme respetuosamente con los demás", esgrimió en su escrito."Motivo por el cual, amablemente solicito, retire del diario de los debates los comentarios vertidos por su servidora, pues no abonan al quehacer político, si bien hoy en día nos encontramos diferentes proyectos políticos representados en esta tribuna, es necesaria la conducción armónica, respetuosa y cooperativa como el pueblo nos lo demanda".