Senadora de Morena se muestra desnuda en Zoom por descuido

Escuchar Nota

“Juzgue usted mismo, usted misma, que nadie le cuente. #GatellOrgulloMexicano", escribió Mícher en su publicación.



Vale mucho la pena oír la participación completa del Dr. @HLGatell esta tarde en el @SenadoMexicano. ¡Absolutamente ilustrativa y aleccionadora!



>>https://t.co/2RtWZY4bfc



Juzgue usted mismo, usted misma, que nadie le cuente.#GatellOrgulloMexicano#GatellTeRifaste pic.twitter.com/P5V0E2JCtl — Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) May 27, 2020

Comparto con ustedes este texto, agradezco sinceramente todas y cada una de las muestras de cariño y solidaridad. Por el respeto a la dignidad de todas las mujeres y las niñas. pic.twitter.com/lJEcX9qx0S — Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) May 29, 2020

Mi solidaridad estimada @MaluMicher. Preciso investigar y sancionar a quienes fueron responsables de tomar y filtrar fotografías. La violencia de la que fuiste objeto no puede quedar impune. Un fuerte abrazo — Martha Tagle (@MarthaTagle) May 29, 2020

La senadora depor Guanajuato,, se mostró desnuda por descuido mientras se encontraba en una videoconferencia con los demás senadores a través de la aplicación de Zoom.Al parecer,, por lo estando como estaba -sin ropa- se mostró a sus compañeros, quienes se sorprendieron al verla.La imagen del bochornoso momento no tardó en filtrarse en redes sociales, desatando burlas y diversos comentarios por parte de los usuarios. En la captura de pantalla se observa a al menos 15 senadores y senadoras, entre ellos Martha Lucía.Al menos uno de ellos, Alejandro Armenta, se muestra sorprendido al percatarse del terrible descuido de su compañera.Pese a lo vergonzoso del incidente,En días pasados, la senadora morenista manifestó su apoyo y respaldo al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien participó en un diálogo con el Senado.Martha, mejor conocida como Malú Micher, ofreció una disculpa a sus compañeros y compañeras, así como al gobernador del Banco de México y los representantes de los medios de comunicación que seguían la comparecencia virtual, pues su comportamiento no fue de el adecuado.Sin embargo,por la idea de que ella es "sólo su cuerpo"., día de la comparecencia, y cuya responsabilidad fue atribuida a los presentes de la reunión, tuvo su punto máximo el viernes 29 cuando fue publicada por el sitio del periódico Reforma., por lo que se reserva el derecho de actuar conforme a la ley frente a quien distribuya la imagen sea persona física o moral.Después de la publicación del comunicado, periodistas como Lydia Cacho, Fernanda Tapia o Azucena Uresti respaldaron a la senadora. "Querida Malú, en un país con doble moral como el nuestro, no es de extrañarse la miseria de quienes te agredieron tomando la foto de tu cuerpo. Ojalá hubieran tomado una de tu cerebro para aprender algo de lo brillante que eres y lo que le has aportado a las mujeres del país" escribió Lydia Cacho.El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, el periodista Joaquín López-Dóriga y varios compañeros y compañeras del Senado de la República de Malú Micher, se solidarizaron con ella.Con información de El Debate y Quién