Senadora rechaza ofrecer disculpa tras expresión clasista

Yo no me voy a disculpar x decir "mi muchacha"...Así hablamos en NL...Y tmb digo mi chofer y mi tío, aunque no sea, son modismos de siempre y nada tienen que ver con ser despectivos!! Despectivo q se cobre a las personas x servicios de salud que deberían ser gratuitos! Eso sí es!

A mi muchacha se le murió su marido hoy! No supimos si fue x COVID u otra cosa! Si no le presto dinero, no la dejan sacar el cuerpo.Qué hace la gente q no tiene como sacar a sus seres queridos de hospitales públicos? No se van sin antes liquidar la cuenta de qué? Q qué pagan?