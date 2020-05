Senadores arrancan carrera electoral para 2021 en plena crisis sanitaria

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Aunque México está en fase 3 de la emergencia por coronavirus, algunos senadores tienen la mira puesta en su futuro político.



Félix Salgado Macedonio arrancó de manera informal su trabajo para lograr la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero, al solicitar formalmente su licencia como senador.



La también morenista Susana Harp solicitó licencia para separarse de sus actividades como senadora, tras ser designada como intermediaria oficial entre las necesidades del pueblo de Oaxaca y las autoridades ante la crisis derivada del covid-19; esto ha generado señalamientos de que tiene un paso adelante para buscar la gubernatura de ese estado.



Por primera vez en 107 años la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no concretó una sesión del pleno durante dos semana y dada las circunstancias también inéditas de peligro sanitario por la pandemia covid-19 la reunión programada para hoy miércoles a las 14:00 horas será histórica, porque será virtual.



De acuerdo con la información pública registrada hasta ayer martes, había un listado de 85 iniciativas y 372 propuestas con punto de acuerdo, pero además, Susana Harp y Félix Salgado Macedonio solicitaron licencia para separarse del cargo; sin embargo, sus peticiones no podrán ser votadas porque en una sesión virtual no se permitirán sufragios, por lo cual ambos legisladores federales tendrán que esperar hasta la reunión presencial de la Comisión Permanente.



Uno de los movimientos políticos internos naturales en el Congreso de la Unión se refiere a la solicitud de licencia de diputados y senadores para competir por un nuevo puesto de elección popular; la mayoría de los senadores lo hace por una gubernatura; incluso actualmente, de los 31 gobernadores de todo el país, 12 llegaron a esa posición como senadores o diputados federales con licencia.



El próximo año habrá elecciones para renovar 15 gubernaturas, entre ellas el estado de Guerrero y según encuestas publicadas en diarios locales y de circulación nacional, Félix Salgado Macedonio tiene amplias posibilidades de convertirse en gobernador.



En su cuenta de Facebook, Félix Salgado Macedonio anunció a sus seguidores que solicitó licencia y planteó que “hoy más que nunca nuestro estado necesita que todos estemos unidos para poder salir adelante, este momento que marcará nuestra historia”, y a los comentarios en torno a su posible candidatura, el aún legislador federal en activo agradeció el respaldo y aseguró que trabajará por la unidad del partido y del estado.