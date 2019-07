Senadores avalan muerte digna y cuidados paliativos

Senadores aprobaron, con 109 votos, cambios al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer el derecho a la muerte digna y los cuidados paliativos a los enfermos terminales, garantizando el acceso a los medicamentos para ellos.El cambio establece que “toda persona tiene derecho a la protección de su salud en condiciones de dignidad (…) y el acceso a los servicios de salud, incluyendo cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal”.Martí Batres destacó el consenso para esta Reforma Constitucional.Para incorporar los cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal, limitantes o amenazantes a la vida, así como la utilización de los medicamentos controlados; se remite a la Cámara de Diputados para efectos de Diputados para efectos del Artículo 35 Constitucional”, indicó Batres Guadarrama.Miguel Ángel Mancera, coordinador de la facción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, puntualizó que lo aprobado no es “eutanasia”, sino la garantía de que no habrá sufrimiento para enfermos terminales.Posteriormente, la Sesión del Pleno del Senado entró en receso, al no existir acuerdo hasta el momento entre los grupos parlamentarios para aprobar la Ley de Extinción de Domino y la Ley de Austeridad Republicana.Muerte dignaLa muerte digna es el derecho de cualquier persona, un paciente terminal especialmente, a morir sin ser sometido a prácticas que invadan su cuerpo.Muerte digna es el concepto que permite designar el derecho de los pacientes que padecen una enfermedad irreversible e incurable en estado terminal, a rechazar procedimientos quirúrgicos invasivos, de hidratación, de alimentación y hasta de reanimación por vía artificial, por resultar desproporcionados en relación con la perspectiva de mejora y por más dolor y padecimiento al paciente.La muerte digna, también conocida como ortotanasia, da un encuadre legal a la decisión de pacientes o de familiares de ponerle punto final a la vida cuando el estado de salud ya está muy deteriorado y hay más sufrimientos que posibilidades de reponerse, por lo que también se abre la vía a los médicos para que procedan en función de esta decisión.Cuidados paliativosEl objetivo de los cuidados paliativos es ayudar a las personas con una enfermedad grave a sentirse mejor. Previenen o tratan los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y los tratamientos. Con los cuidados paliativos también se tratan problemas emocionales, sociales, prácticos y espirituales que la enfermedad plantea. Cuando las personas se sienten mejor en estas áreas, tienen una mejor calidad de vida.Los cuidados paliativos se les pueden ofrecer a personas con enfermedades como:CáncerEnfermedad cardíacaEnfermedades pulmonaresInsuficiencia renalDemenciaVIH/SIDAELA (esclerosis lateral amiotrófica)Mientras reciben cuidados paliativos, las personas pueden permanecer bajo cuidado médico y recibir tratamiento por sus enfermedades.Diferencia entre cuidados paliativos y atención a pacientes terminalesTanto los cuidados paliativos como la atención para pacientes terminales brindan bienestar. Pero los cuidados paliativos pueden empezar en el momento del diagnóstico y al mismo tiempo que el tratamiento. La atención para pacientes terminales comienza después de que se suspende el tratamiento de la enfermedad y cuando es claro que la persona no va a sobrevivir a ella.La atención para pacientes terminales se ofrece normalmente solo cuando se espera que la persona viva seis meses o menos.Una enfermedad grave afecta más que simplemente el cuerpo. Afecta todos los ámbitos de la vida de una persona y de la vida de los miembros de la familia. Los cuidados paliativos pueden abordar estos efectos de la enfermedad de la persona.