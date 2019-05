Senadores de EU cuestionan el cuidado de niños migrantes en refugios

Líderes republicanos y demócratas de la Comisión Financiera del Senado se están preguntando si el gobierno del presidente Donald Trump está siendo negligente en su deber de proteger a los niños migrantes no acompañados que están bajo su cuidado, en medio de acusaciones de irregularidades en refugios que reciben fondos federales.Los senadores Chuck Grassley, presidente de la comisión, y Ron Wyden han pedido información sobre cupo, reportes de incidentes, prevención de abuso sexual y regulaciones estatales y federales de refugios infantiles.Tras ser detenidos, los migrantes menores de edad que no son acompañados por un familiar adulto son transferidos al cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Luego los colocan en refugios administrados por contratistas mientras esperan a sus patrocinadores.La cantidad de niños migrantes que cruzan la frontera está aumentando espectacularmente, y los legisladores dicen que les preocupa que no estén recibiendo el cuidado adecuado luego que un informe resaltara miles de reportes de abuso sexual y acoso en los últimos cuatro años.