Senadores de oposición rechazan reformas para revocación

Senadores de oposición rechazaron la iniciativa de revocación de mandato, pues afirmaron que este sería el primer paso para la reelección presidencial.Samuel García, senador de Movimiento Ciudadano se manifestó a favor de la revocación del mandato, pero no a la ratificación presidencial, como se pretende realizar. Y advirtió que ese fue el primer paso en otros países para la reelección.“Revocación sí, ratificación no. Revocación en el 2022 sí, en el 2021 no. Yo creo que hoy, con todo el respeto, se estaría revolcando Francisco I. Madero en su tumba, al saber que a mitad del sexenio, el mismo Presidente pueda someter a consulta si se queda…. Qué casualidad que justo en esta semana se elimina de los documentos oficiales la frase, sufragio efectivo, no reelección”, subrayó.El legislador recordó que en campaña, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador propuso que revocaría su mandato a los dos años, como presidente electo cambió y dijo que sería a los dos años y medio, y ya como Jefe del Ejecutivo aclara que será en el 2021, “cuando se voten gobernadores y diputados, va a preguntar si se queda en el cargo”.Por otra parte, Mauricio Kuri, coordinador del PAN en el Senado consideró que esta iniciativa sólo busca favorecer al partido del Presidente y es inequitativa para los otros partidos.“El espíritu de esta ley sólo tiene la idea de que Morena permanezca en el poder. Vamos a revisar la minuta, vamos a ver en qué sentido viene y por supuesto, no podemos pensar en una forma inocente, se está previniendo que el presidente de la República quiera estar en la boleta del 2021 y esto no conviene ni es ético”, aseguró.Mientras, el coordinador del PRD en la Cámara Alta, Miguel Ángel Mancera pidió que esta revocación de mandato no se realice en el proceso electoral para que no “contamine” la jornada”.“Es importante regular este ejercicio, no estamos en contra, simplemente que sea a petición de la población, que no sea a capricho de ninguna de las autoridades, sino que sea a petición de la población y que no se empate con el proceso electoral para que no se contamine”, señaló.En tanto, el vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve dijo que su grupo parlamentario no apoyará la minuta que llegue de Cámara de Diputados, donde Morena tiene mayoría calificada.“Es un intento de reelección, está cubierto con la revocación de mandato… si él tuviera la intención de ir a la revocación de mandato, no debe aparecer en la boleta en el 21, el Grupo Parlamentario del PRI, por supuesto que no va apoyar lo que llegue de minuta de cámara de diputados, porque lo que ellos tienen mayoría calificada, pero nuestra postura es no a la reelección presidencial”, destacó.