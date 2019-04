Senadores guardan un minuto de silencio por víctimas de Minatitlán

A petición de la legisladora veracruzana Indira Rosales San Román, del Partido Acción Nacional (PAN), senadores de la República guardaron un minuto de silencio por las víctimas de Minatitlán, Veracruz.Luego de las intervenciones de los senadores sobre los hechos en ese municipio de Veracruz y la inseguridad que se registra en el país, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, exhortó a los legisladores a aprobar el paquete sobre la estrategia de la Guardia Nacional.Por su parte la senadora Kenia López Rabadán, del PAN, pidió una posición humanista del Senado de la República ante los hechos en Minatitlán, y refirió que es un tema de transversalidad que preocupa a todos los mexicanos.Pidió al presidente de la Mesa Directiva que lamente y condene los hechos ocurridos en Veracruz y que se busque la verdad de los hechos, como un acto de congruencia.En su oportunidad la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, de Morena, recordó que el secretario de Seguridad Pública federal hizo un llamado a todos los senadores para trabajar en la Guardia Nacional y que ésta pueda operar en todo el país.Consideró que carece de sentido que los partidos políticos hagan lo imposible para detener este cuerpo policiaco, al tiempo que politizan el tema de la inseguridad, pues “tienen un odio al presidente quien es un hombre humilde, un hombre honesto y honrado que está entregando su vida por México. ¡Ya Basta señores!”.Al tomar la palabra, el senador Julen Rementería del Puerto, del PAN, opinó que a partir de la llegada de estos gobiernos federal y estatal, Veracruz repuntó en seguridad, lo que demuestra que hay un cambio en la realidad.Exigió que la estrategia de la Guardia Nacional, que ha de aprobar el próximo jueves, contemple acciones claras y contundentes, ya que los programas sociales no reducirán los índices de inseguridad, por lo que hay que trabajar en la realidad y hacer acciones en consecuencia.El senador morenista Rubén Rocha dijo que en la inseguridad hay corresponsabilidad de todos, de sexenios anteriores e incluso del actual, porque no se ha podido frenar el espiral homicida.Tras pedirle a sus compañeros no acusar a nadie y hablar con responsabilidad, señaló que los estados más violentos del país son: Baja California, Colima, Guerrero, Chihuahua y Quintana Roo, en los cuales hay gobiernos del PAN y del PRI.