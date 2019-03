Senadores solicitarán a Banxico estudio sobre comisiones

La Cámara de Senadores solicitará al Banco de México (Banxico) realizar un estudio de cada una de las comisiones que cobran las entidades financieras y, de considerarlo necesario, emitir medidas regulatorias específicas para cada problemática sin distorsionar indebidamente la competencia y la concurrencia de los mercados.A propuesta de Minerva Hernández Ramos (PAN), promovente del punto de acuerdo que aprobará la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Alta próximamente, se convocaría también al organismo autónomo, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Asociación de Bancos de México a una mesa de diálogo con los legisladores integrantes de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso mexicano.Esto con el fin de analizar las “implicaciones e impactos” que tendría en el sistema financiero la modificación o eliminación de comisiones que cobran las entidades financieras.Tras la presentación de la iniciativa del senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, para reformar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley de Instituciones de Crédito a fin de eliminar más de una decena de cobros por conceptos de distintas comisiones bancarias vigentes, en noviembre pasado, recordó la panista, la Cofece recomendó realizar un análisis al respecto.La citada comisión, explicó la tlaxcalteca, sugirió un estudio “caso por caso y por el regulador del sector —en este caso Banxico— para distinguir y entender cada una de las comisiones consideradas en la iniciativa de Morena debido a que la regulación puede ser efectiva y apropiada para un tipo de comisión, pero podría no serlo para otra, es decir, para problemas distintos deberán diseñarse soluciones diferentes”.La secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Alta, Hernández Ramos, expuso que la Cofece identificó algunos posibles efectos de prohibir el cobro de comisiones sin contar con el análisis detallado para cada caso, entre otros los siguientes:Aumento en los cobros por otros conceptos o servicios, ya que prohibir a los bancos cobrar ciertas comisiones sin un análisis de los costos en los que incurren podría provocar que trasladen dichos costos a otros productos que no están regulados y que resultan más difíciles de identificar para el consumidor.Incremento de la concentración de mercado, porque cuando se prohíbe a los bancos cobrar comisiones a sus clientes podrían incrementarlas a usuarios que no son sus clientes por el uso de su infraestructura, como, por ejemplo, los cajeros automáticos.“Como resultado de esto, los usuarios buscarían contratar los servicios de las entidades financieras con mayor presencia, para evitar los costos impuestos por los otros bancos. Por su parte, los bancos entrantes enfrentarían altos costos para replicar la infraestructura de sus competidores más grandes y se generaría una barrera a la entrada y al crecimiento de los más pequeños”, alertó la Cofece en su momento.Otro posible efecto sería la reducción de los incentivos para la innovación y la inversión, porque impedir el cobro de comisiones podría desincentivar la inversión de las entidades financieras en innovación y desarrollo tecnológico, comprometiendo su capacidad para competir en el futuro.La propuesta de Monreal Ávila, comentó la senadora, revivió el debate sobre la eliminación de las comisiones que cobran las entidades financieras, al proponer mantener la prohibición vigente del cobro de tres comisiones, elevar a rango de ley una prohibición que ya existe a nivel de circular por Banxico y adicionar 11 prohibiciones para cobrar comisiones.Así como establecer otras disposiciones respecto al cobro de comisiones por pago tardío de un crédito y el cómputo de intereses moratorios, y esquemas tarifarios para reducir las comisiones por retiro y consulta de saldo en operaciones interbancarias por parte de Banxico y de la CNBV.La Ley para Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros vigente establece que el Banxico emitirá disposiciones de carácter general para regular las tasas de interés, activas y pasivas, comisiones y pagos anticipados y adelantados de las operaciones que realicen con sus clientes, las instituciones de crédito y las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas.Además, regulará las comisiones y tasas de interés, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades financieras con clientes.