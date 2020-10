Señala Jorge Volpi a Chapultepec como megaproyecto prescindible

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, aseguró que para atender las afectaciones del sector cultural, incluyendo por supuesto también el sector del libro, por la crisis sanitaria y económica, la política general del Gobierno federal “tendría que ser mucho más intensa en la manera de rescatar el sector cultural que ha sido tan gravemente afectado por la pandemia”.



“Por ejemplo”, agregó, “se podría lograr redirigiendo los recursos que se asignan a megaproyectos, que en este momento no son imprescindibles, como Chapultepec, para atender precisamente a la afectación en todo el sector cultural, incluyendo por supuesto también el sector del libro”, señaló el escritor durante su participación en la conferencia de prensa de la 40 Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO) 2020.



Volpi dijo que esta es una crisis enorme que requeriría toda una serie de medidas importantes y urgentes por parte del Gobierno federal, pero también de los gobiernos locales para tratar de atenderlo, “las medidas creo que son insuficientes para la gravedad de la crisis”, señaló Volpi, y agregó que desde la UNAM han lanzado un par de convocatorias dirigidas a la industria editorial mexicana para apoyar con coediciones, “debe haber más iniciativas adicionales considerando que la cultura es un bien esencial, de una serie de derechos esenciales para los ciudadanos, y no algo accesorio”.



Recordó el diagnóstico que realizó la UNAM en meses pasados denominado Para Salir de Terapia Intensiva, un libro electrónico abierto para análisis del sector cultural.



A un mes de las fechas en que tradicionalmente se celebra la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), el 12 de noviembre, la Dirección General de Publicaciones, a cargo de Marilina Barona, aún no ha definido cuáles serán las actividades del festival literario con el que suplirán la Filij.