Señala Olga Sánchez falla de fiscalías estatales

Saltillo, Coah.- La Secretaría de Gobernación denuncia la mala actuación de las Fiscalías de los estados, cuyos errores e irregularidades en los expedientes están provocando más de 2 mil juicios de nulidad, por lo que se buscará intervenir denunciando ante cada Congreso de los estados.



Durante el mensaje de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en su visita a Saltillo para clausurar el XVI Encuentro Nacional de Defensorías Públicas, refirió que los defensores públicos son los primeros en darse cuenta qué provoca la mala integración de expedientes de los ministerios públicos, sobre lo cual, la funcionaria federal culpa a los Fiscales en los estados.



“Hemos tenido algunas experiencias no tan gratas con los fiscales, porque los fiscales, como instituciones que ya no pertenecen al Gobierno, sino que son autónomas e independientes, se lo han tomado tan en serio, que no hay control político ni jurisdiccional. Y tiene ya consecuencias graves”, señaló Sánchez Cordero.









Dijo que entre las consecuencias están los 2 mil juicios de nulidad en el sistema de justicia, a causa de las irregularidades en la integración de las carpetas de investigación, lo cual obliga a la Secretaría de Gobernación a actuar.



“Revisar las acciones de los fiscales, desde la Secretaría de Gobernación, que no tenemos competencia, pero ¿qué vamos a hacer?, cuando tengamos alguna fundada observación que hacer a algún estado, lo que vamos a hacer es presentar nuestra queja e inconformidad a los congresos locales”, indicó la secretaria de Gobernación.