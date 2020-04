Señala Secretaría de Salud confusión por pruebas rápidas

Escuchar Nota

"Estas pruebas rápidas no deben confundirse con unas pruebas de PCR (el mismo mecanismo que se utiliza en las pruebas en México), que son de tiempo acortado.



"Éstas requieren de una maquinita de alta tecnología y personal experto que las maneje. Hay una confusión por el uso de lenguaje, PCR es que son más rápidas, pero tecnológicamente son idénticas a las que utilizamos en los 32 laboratorios estatales de salud pública en el InDRE y los laboratorios auxiliares", dijo.

Luego de que la Cofepris agilizara la importación de las llamadas pruebas rápidas para la detección de Covid-19, Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que se han confundido dos pruebas comerciales avaladas por, que es la misma que aplica en el País el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), pero que procesan los resultados en menor tiempo.No obstante, hay una diferencia entre estas dos pruebas con el resto, que ofrecen más de ocho marcas en el mundo, y que no han sido aprobadas por ninguna autoridad sanitaria.Indicó que las pruebas rápidas no avaladas son tiras reactivas con un mecanismo químico para detectar anticuerpos contra el virus, semejantes a las pruebas de embarazo.La FDA estadounidense acreditó las pruebas ID Now Abbott y las Xpert, que usan la tecnología PCR.Hoy, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó que el Gobierno federal dio luz verde a las pruebas rápidas para detectar coronavirus.