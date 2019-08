Señala Trejo incumplimiento de Adame

El cazafantasmas Carlos Trejo afirmó en un video publicado en su cuenta de YouTube que el actor Alfredo Adame no le presentó ningún justificante médico para aplazar la pelea que tenía programada con él, este 2 de agosto.Trejo también dijo que hasta el momento desconoce el paradero de Adame, y que ni siquiera el entrenador del también presentador de televisión sabe dónde se encuentra."Nunca presentó un comprobante médico, nunca presentó un certificado que dijera que el señor no puede cumplir el compromiso del día 2 de agosto", dijo Trejo."Pero sí pudo, el vil cobarde, mentiroso, presentar este documento que es una orden de restricción que levanta en un tribunal electoral. Mi pregunta sería: ¿qué tiene que ver un tribunal electoral, especialista con asuntos electorales, con la pelea que el señor dio y me retó?".Comentó que en el documento restrictivo su dirección estaba mal indicada, y que a pesar de todo él se presentará en el Foro 360, ubicado cerca del metro Cuatro Caminos de la CDMX, para esperar a Adame.Agregó que en caso de que el famoso se presentase al encuentro, éste tendría que llevar una cancelación de la orden de restricción."Si llegara a ir, si encontrara sus huevitos guardados por ahí, pues el tipo tendría que presentarse y firmar el nuevo convenio que sería para el día 23 de agosto de este año, porque no voy a dar un día más", declaró.El escritor del libro Cañitas pidió a sus seguidores que en caso de que Adame no acudiera al Foro 360 ellos se acercaran a su casa para pedirle una rendición de cuentas, para lo cual dio la dirección del actor."Porque es muy bonito escudarse a través de las cámaras. No señor, aquí, en el ring, nada más son dos, ni cámaras, ni porras, ni Team Trejo ni Team Adame, sólo usted y yo", dijo.