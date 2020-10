Señalamientos de AMLO a opositores aumenta polarización en redes: Signa Lab

Escuchar Nota

En las últimas semanas se ha acrecentado la exhibición pública de actores, instituciones y procesos por parte del Gobierno mediante el descrédito, la descalificación y el escarnio para someter a aquellos a los que se les considera “adversarios” de la 4T. https://t.co/V0ypt9rPHk pic.twitter.com/Dg1zzhHMaE — Signa_Lab ITESO (@Signa_Lab) October 15, 2020

En su informe publicado este jueves, el laboratorio analiza el discurso institucional y las reacciones que genera en Twitter, y concluye que “la estigmatización, descalificación y escarnio” al que se somete constantemente el presidente Andrés Manuel López Obrador a aquellos a los que se considera ‘adversarios’ de su proyecto está alcanzando “niveles preocupantesprimero, la respuesta a la aparición del desplegado tituladopúblicos que se viralizó en redes sociales comoseguido de una serie de calificativos comoEn este análisis se observa que los ataques se centraron en dos personajes:partir de los cuales se generalizó al resto de la lista de firmantes, “sin abordar el mensaje, sin construir otra discusión que no sea descalificar a quien realiza la crítica”.“Estos procesos de construcción simbólica de una oposición, así sea intelectual o académica, en tanto que ‘enemigo’ reducen el espacio para el intercambio de ideas. La estrategia discursiva termina hablando del otro, pero no con el otro,como el de este jueves, en el que identifica con nombre y apellidos a los columnistas críticos de su gobierno, para asegurar que es el presidente más atacado de la historia, sin explicar los criterios en los que se basa el estudio que utiliza una escala de “positivo, negativo o neutral” y sin aclarar sobre qué temas se realizó la crítica o el cuestionamiento.“La omisión de las ideas críticas mediante la sustitución de éstas por nombres de personajes y medios, de manera implícitadice Signa Lab., que implicó la exhibición de una empresaria como presuntamente parte de la fuente de financiamiento y la acusación de que las manifestaciones feministas estaban infiltradas y siendo utilizadas para “golpear” al gobierno.en la medida en que esta articulación fortalece eso que Laclau circunscribe al discurso político desde la lógica del nosotros vs ellos:“Los datos analizados permiten cuestionar los efectos negativos en la arena pública que tienen estas estrategias y sus respuestas, cómo alimentan la polarización imperante en la conversación sociodigital y la necesidad de construir espacios de intercambio de argumentos e ideas entre gobernantes y actores críticos al discurso oficial”, añade el laboratorio.de la conversación digital que se centró en la supuesta manipulación del movimiento feminista por parte de GINgroup, identificada como facturera en el sexenio pasado.“Esto, enfatizamos, coloca las exigencias de las mujeres en un orden inferior dentro de la discusión. Así, la crítica contra lo que se percibe como falta de resultados de las políticas gubernamentales para la disminución de los índices de la violencia contra las mujeres,y su proyecto de transformación vía el gobierno de la CDMX”, explica el documento.“donde se reforzaron discursos de estigmatización, desacreditación y escarnio hacia las movilizaciones de mujeres en torno al #28s y la toma feminista de las instalaciones de la CNDH”.De mil 448 cuentas que participaron alrededor de la etiqueta ##fakeministas, 227 se asumen públicamente en sus perfiles como simpatizantes de la 4T. De ellos, 102 perfiles, fueron creados posteriormente al 2018, y se encargaron de movilizar el hashtag“En los mensajes que se produjeron alrededor de #fakeministas, se refuerzan las claves de la postura institucional frente al movimiento feminista en su construcción como adversario incapaz de establecer una interlocución y con una legitimidad cuestionable”, dice el laboratorio.En una muestra de 6 mil tweets emitidos con el término “Francisco Martín Moreno” durante las primeras horas después de las polémicas declaraciones, la conversación en la red social fue unánime de condena.“La condena a un discurso de odio como punto de partida para una conversación en redes digitales, como ocurrió con las declaraciones de Francisco Martín Moreno, es una señal de aliento que ayuda a repensar los límites de la democracia en el contexto actual”, concluye Signa Lab.