Señalan a expresidente por el desvío de 8.1 mdp

El exalcalde de Matamoros, Juan Carlos Ayup Guerrero, enfrenta una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, acusado de presuntamente haber desviado 8.1 millones de pesos del Impuesto Sobre la Renta que fueron retenidos a empleados municipales de abril a noviembre del año pasado, pero que nunca fueron reportados.“Es el ISR, se le descontó a los trabajadores del Municipio y no fue depositado para el ISR, son aproximadamente 8 millones 160, algo así. Es solamente ahorita la denuncia, ya conforme nos vayan solicitando las pruebas vamos a ir aquí desahogando todo”, dijo Horacio Piña Ávila, actual Presidente Municipal.El Edil dijo que sí tuvieron acercamiento con la Administración anterior, pero no han dado explicación sobre el destino de esos recursos.“No ha habido una explicación clara, la realidad es el compromiso con la ciudadanía que vean que se trabaja por el bien de Matamoros”.Adicionalmente, dijo el Alcalde, quedaron pendientes pagos a proveedores y servicios, lo que generó un déficit de más de 14.5 millones de pesos incluyendo el monto del ISR, lo que ha obligado a que se busquen convenios para poder ir solventando los adeudos.“Hubo el adeudo a Comisión Federal, a Teléfonos de México, a cable, el Seguro Social lo tuvimos que liquidar inmediatamente en enero, ese no puede esperar, era como un millón 800, ese ya se subsanó; teléfonos ya lo pagamos; con la luz todavía estamos ahípendientes”.La denuncia fue presentada por el Alcalde y miembros del Cabildo de Matamoros ante las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción en la colonia Los Pinos, en Saltillo.