Señalan a funcionaria por litigar para particulares

Ruth Angélica Fuentes Saucedo, titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), en Ramos Arizpe, es acusada de incurrir en conflicto de interés jurídico al litigar como particular en casos que atentan contra el interés superior de la niñez.Para comprobarlo, personas afectadas por su conducta irregular señalan que basta con revisar los expedientes que hay en los juzgados de lo Familiar, donde aparece su nombre y firma en diversas actas en que consta su presencia como abogada patrón, es decir, que tiene poder para tomar decisiones en representación de su cliente.Con ello, aseguran, viola el Artículo 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, que establece que “los servidores públicos deberán abstenerse de prestar servicios profesionales independientes cuando ello implique conflicto de intereses con los de cualquier rama de la administración pública”.“Los que sean abogados solo podrán ejercer en el estado en causa propia, de su cónyuge, concubina, concubinario o compañero civil, o en la de sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el tercer grado en cualquier línea”.Fuentes Saucedo, sostienen, presta sus servicios profesionales en forma independiente, lo que conlleva conflicto de intereses con la Pronnif, puesto que defiende a clientes que rechazan cumplir con los deberes y obligaciones para con los hijos.Por ejemplo, aconseja a los padres no entregar la pensión a los hijos, aunque lo haya decretado la autoridad; o bien, aboga por la convivencia con el padre y la actual pareja aunque ello represente riesgo para el menor, lo que vulnera su integridad y seguridad.“Hay varios expedientes dentro del Juzgado. Al momento en que uno ingresa un expediente existe un registro de abogados y aparece registrada en la Oficialía de Partes y la hemos visto ahí varias veces en horario de trabajo. Se le ha visto en el Juzgado IV, I y II.“Usa a la Pronnif para verse favorecida, es una defensa contradictoria porque expone a los menores utilizando a la Pronnif, usa su posición para pedir favores a otras dependencias como es el Centro de Evaluación Sicosocial y el CAIF (Centro de Atención e Integración Familiar), con los peritos, para que los dictámenes sean favorables hacia su defendido”, denuncia una persona afectada por su actuación como abogada particular.Piden que renuncie como directora de la Pronnif en Ramos Arizpe para que litigue en lo particular sin conflicto de interés, o bien, que respete la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.