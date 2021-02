Señalan con pendones zonas de alto contagio por Covid en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Saltillo inició la semana con pendones del Sub Comité Regional Covid Sureste, colocados en postes de la ciudad, señalando que se trata de zonas con alto riesgo de contagio por el virus del Covid-19, por ser lugares de alta concentración de personas.



Los pendones observados están ubicados en colonias como Teresitas, Mirasierra, Bellavista y Zona Centro, sobre todo cerca de lugares donde se instalan mercados ambulantes o donde hay gran cantidad de comercios, como en las calles de Allende, Victoria, Acuña, Aldama y Pérez Treviño, sitios por donde circulan mayores cantidades de gente.



Cabe señalar que las colonias antes mencionadas coinciden con las que aparecen en notas de Zócalo Saltillo, como lugares con mas alto número de contagios, como la publicada el 19 de septiembre del año pasado, con información del IMPLAN y la Jurisdicción Sanitaria 8.







En aquella ocasión, la Zona Centro era una de las tenían un mayor número de casos positivos de Covid-19, junto con las colonias Rancho de Peña, Teresitas, Bellavista y Mirasierra, según declaró Marco Antonio Flores Verduzco, encargado de Geoestadística del Implan.



En los pendones, junto con la leyenda Alto Riesgo de Contagio, también hay indicaciones, como la de extremar precauciones, usar cubre bocas, mantener por lo menos dos metros de distancia entre las personas y la recomendación de que si no es necesario salir, quedarse en casa.



Además, hay otros pendones con más indicaciones señalando no tomar la reactivación económica como un paseo y no arriesgar la salud innecesariamente.