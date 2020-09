Señalan que Presupuesto favorece proyectos de AMLO

Escuchar Nota

A pesar de que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 será menor al de 2020 en 0.3 por ciento, los proyectos prioritarios del Presidente López Obrador no fueron recortados, sino incrementados, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).En el caso del gasto en educación, que mantiene su nivel de real frente 2020, se prevén recortes en 40 de 54 programas para beneficiar las becas del Bienestar, dijo.Las subfunciones del gasto educativo como educación básica, educación superior, deporte o cultura, tienen reducciones a excepción del gasto en educación media superior, gasto en investigación científica y posgrado.Por el lado de seguridad, la principal preocupación de todos los mexicanos, existe un incremento de 10 por ciento frente a 2020. Sin embargo, gran parte se va al Aeropuerto de Santa Lucía, afirmó Villa.Las subfunciones del gasto en seguridad con aumentos previstos van para la policía, impartición de justicia -donde se contempla incremento de sueldos de jueces y magistrados- y defensa., en donde dos de cada diez pesos serían destinados para la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía y la interconexión con el Aeropuerto de la Ciudad de México, destacó el CIEP.Villa lamentó que no exista un incremento en el gasto para atender la violencia contra las mujeres, a pesar de la mayor violencia ocurrida durante este año.Por el lado del gasto en energía, se proyecta una reducción de 3.2 por ciento para el siguiente año, pero los recortes son para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaría de Energía (Sener) y órganos autónomos.de todos los recursos para la función energía.Finalmente, el gasto en salud, que proyecta un aumento de 1.8 por ciento para 2021, se da por la liberalización de fideicomisos de enfermedades graves que no son ingresos recurrentes, el llamado Fondo de Salud para el Bienestar (FSB), dijo.