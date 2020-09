Señales para saber que tu perro ya está viejito

Escuchar Nota

es importante que puedas identificar cuándo tu perro ya está viejo. De esta manera podrás ayudarlo a pasar los cambios de esta edad de una forma positiva y feliz. Por ello aquíAl igual que los humanos, notarás que el pelaje de tu perro comienza a volverse blanco y más áspero. En especial alrededor de los ojos y del hocico. Puedes darle algún suplemento de ácidos grasos para restaurar algo del brillo al pelaje o le puedes dar un poco de aceite de coco que también le ayudará mucho.Es muy común que a los perros de mayor edad les salgan callos en los codos y rodillas. Parte de la causa es que pasan más tiempo acostados de lo normal. En especial si tienden a estar en superficies duras, comienzan a encallarse. Puedes comprarle una cama ortopédica para ayudar a prevenir que le salgan más.Esta es una de las enfermedades más comunes, especialmente en razas que tienden a tener displasia de cadera. Lo que sucede es que las articulaciones comienzan a desgastarse creando dolor y rigidez en los movimientos de tu perro.Foto: PixabayConforme nuestro perro se hace viejo se vuelve menos activo por lo que las uñas se les empiezan a astillar de largas y las almohadillas se lastiman. Es posible que tengas que cortarle las uñas más seguido y que debas aplicarle un ungüento especial para hidratar las almohadas de las patas.Las enfermedades dentales son muy comunes en los cambios de edad. Incluso empezarás a notar que tu perro ya no tiene algunos dientes. Es importante que limpies constantemente su dentadura para evitar infecciones e inflamación en las encías.Al igual que en los humanos el tracto digestivo se vuelve más lento por lo que puede provocar estreñimiento. En algunos casos puede haber dolor al intentar defecar.Foto: PixabayAl igual que otros órganos los pulmones también empiezan a debilitarse por lo que es posible que notes a tu perro más cansado de lo normal. Esto se debe a que ya no respira igual de bien que antes. Es importante que no haga demasiado esfuerzo ni ejercicio.Es posible que tu perro haga pipí en lugares indebidos como cuando era cachorro. Sin embargo, esto puede ser un síntoma de incontinencia, ya que el control de su vejiga está cambiando. Incluso puede sucederle mientras descansa o duerme.Algunos perros comienzan a oír menos con la edad. Seguramente te has dado cuenta que si no te ve entrar a la casa, se asusta al acercarte. Esto sucede porque probablemente no te escuchó entrar y al verte lo agarraste por sorpresa.Muchos perros de gran edad desarrollan un problema llamado esclerosis, que es cuando el lente del ojo comienza a verse nublado y esto puede afectar la vista de tu perro. Si notas estos cambios oculares es importante que lo lleves con tu veterinario para que revise si le está afectando la vista.Foto: PixabayInformación De10.mx