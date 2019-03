Sener inaugura consulta sobre Plan Nacional en materia de energía

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, inauguró ayer jueves en Campeche la primera de tres consultas que permitirán definir el Plan Nacional de Desarrollo en materia de energía.En la inauguración, la funcionaria señaló que el porvenir del país no puede ser objeto de experimentos, “tenemos que construir realidades muy claras, sabiendo lo que hay qué hacer en materia energética”.Dijo que el Plan Nacional de Desarrollo en el tema de energía será el resultado de los foros consultivos que se realizarán este viernes en Tabasco y el lunes en Tamaulipas, las tres entidades que cuentan con los mayores recursos naturales energéticos del paísNahle apuntó que las anteriores administraciones le dejaron al actual gobierno un “sector bastante complicado, (pues) hoy sabemos que Pemex tiene una deuda financiera muy grande, que la Comisión Federal (de Electricidad) también y no podemos ir trabajando en el mismo sentido porque, si no, vamos a tener los mismos resultados”.La secretaria señaló que el gobierno destinará una cantidad de recursos extraordinarios para perforación y explotación de yacimientos, así como para la transformación industrial a través de las refinerías. “Tenemos que invertirle para frenar la declinación petrolera que traemos hoy, tenemos que invertir para rehabilitar las 6 refinerías que hoy están subutilizadas y crear una nueva refinería para tener un balance energético adecuado”, destacó Nahle.Agregó que en materia de electricidad, el país tiene autosuficiencia energética pero debe transitar hacia las energías limpias. Nahle explicó que la ley de transición energética aprobada en octubre de 2015 mandata que, para 2024, el país debe producir electricidad con el 35 por ciento a partir de energías limpias.“Es todo un reto, se ha ido caminando, hoy estamos aproximadamente en el 20 por ciento de producción de electricidad a través de energías limpias y tenemos que seguir caminando hacia allá. Por eso la Comisión Federal de Electricidad está haciendo un gran esfuerzo así como los inversionistas privados que llegaron y que estuvieron presentes en las subastas que el gobierno anterior declaró”, dijo la funcionaria federal.En el caso de las gasolinas, Nahle dijo que el país depende de las importaciones y, por ello, se debe trabajar en los próximos seis años en la producción interna de combustibles. Aunque “no estamos cerrados al mundo, al contrario, participamos en foros internacionales, tenemos compromisos internacionales que vamos a cumplir y que en ese camino la política energética del Presidente Andrés Manuel López Obrador va incluir”, agregó la funcionaria federal.Nahle apuntó que México ha retrocedido por “políticas erróneas” pero que en esta administración se retomará el control con la “ayuda de todos, y estos foros son precisamente para eso, necesitamos a los empresarios, necesitamos a los estudiantes, necesitamos a los trabajadores, un reconocimiento a los trabajadores del sector eléctrico y los del sector de hidrocarburos, necesitamos todos los mexicanos ponernos a trabajar”.