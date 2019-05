Señor le tomaba fotos en tienda y mujer lo exhibe

A través de Facebook, una usuaria identificada como Miine Espino, denunció ser víctima de acoso en una tienda de autoservicio ubicada sobre el Boulevard Francisco Coss, en Saltillo.“Déjenme les cuento lo que me pasó hace un momento, viendo ropa, siento que me rosan la pierna, volteo y veo a un flash, levanto la cabeza y veo a este viejo cochino tomándome fotos por abajo”, denunció la persona.Miine Espino, explicó que al percatarse, alcanzó al señor y le pedió que borrara las fotos, después llamó a personal de seguridad de la tienda el cual solo le solicitó que se retirara del lugar.“Esas persona necesitan un castigo para que no se les haga fácil como él decía, ahorita puede ser una foto al rato un video y al rato una violación”, externó la afectada en su publicación.A continuación el video que publicó la denunciante: