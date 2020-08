Señor llora por la muerte de su esposa y la presión de sus hijos por heredarlos en vida

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un señor ha conmovido las redes sociales tras haber sido entrevistado mientras lloraba en la calle. Su esposa ha muerto y sus hijos lo estarían forzando para heredarlos en vida.



La historia ocurrió en Perú. Se trata de un video de una resolución modesta que muestra a un adulto mayor sentado en la banqueta que comercia en la calle. Su llanto desconsolado llama la atención de la reportera y otra mujer, quienes se acercan a preguntar qué le sucede.



El señor, Segundino Castro Mercedes, le cuenta que tanto su esposa como el hijo que le ayudaba en la casa han fallecido. De 78 años, el señor no aclara las causas de ambas defunciones.







Añade que le sobreviven seis hijos, quienes lo están presionando para que les de su herencia en vida. Esto implicaría que el hombre venda sus posesiones, como un terreno que se menciona varias veces a lo largo del video.



Según cuenta, los hijos lo presionan instigados por una hija en particular, quien habría venido desde Lima hasta su localidad con el único fin de buscar la herencia. La reportera intenta consolar al hombre, pero es en vano. Ella le explica que no lo pueden obligar a dar su dinero, pero nada parece animar al señor.



En el momento más álgido, el anciano admite que ha considerado el suicidio y que sus hijos lo presionan porque ellos, a su vez, tienen problemas económicos. Hacia el final, las dos mujeres que han escuchado su relato le prometen que buscarán ayuda.



La historia de Segundino Castro Mercedes se ha extendido en redes sociales, no solo por Latinoamerica sino también por Europa. Hasta el momento, no se sabe si los seis hijos que presuntamente presionan al señor se han pronunciado sobre el video.



