Señor Presidente ya párele a las mañaneras, hay un hartazgo nacional: Elena Poniatowska

La escritora mexicanaconsideró que las conferencias matutinas del Presidenteson un exceso y un abuso del poder que ha provocado un hartazgo nacional.En entrevista con el periodista, rechazó que AMLO sea el Presidente de la República Mexicana más destacado de la historia, como él lo ha dicho, “lo que sucede es que él mismo se expone al ataque al hablar todos los días en las mañaneras".Poniatowska aseguró que las conferencias matutinas son “innecesarias y hasta contraproducentes” y agregó que no puede haber una noticia nueva día tras día, “pues siempre repite lo mismo”.“Es que las mañaneras se han convertido en una comedia de equivocaciones desde el emblemático Palacio Nacional y además, en nada le favorecen ni al propio Presidente ni mucho menos al país”, dijo.Luego de que el entrevistador le dio el dato de que hay más de 50 millones de mexicanos que muestran su molestia contra el mandatario federal, la activista opinó que es “con justa razón”, dijo que se ha llegado a un grado de “hartazgo nacional y de cansancio”.Opinó quedebería darles un mayor sentido de información, una vez a la semana.“El Presidente López Obrador ya nos tiene a todos al borde de la irritación social”, señaló, al tiempo de asegurar que “antes había confrontaciones y no obstante que desconozco a fondo la gestión de cada presidente que ha tenido México, pero sí, creo que no es necesario que se exponga cada mañana y en la forma en que lo está haciendo el Presidente López Obrador”.La también periodista expresó que el Presidente debería estar abierto a la opinión de los informadores como Jorge Zepeda Patterson, Jorge Fernández Menéndez y otros más, que para ella son excelentes críticos y muy justos.descartó que las criticas sean para exigir la renuncia del mandatario, dijo que él debería aceptar el buen consejo, porque la verdad, los ha leído y debería tomar sus buenos consejos.Tras la pregunta expresa de que si el jefe del Ejecutivo le ofreció laal ganar las elecciones, ella respondió que eso era imposible por el rango de edad.“Un secretario de Estado tiene que estar muy alerta, con una edad mental en la que no se le vaya absolutamente nada y que las cosas no le cuesten tanto trabajo”, agregó.Apuntó que ni ella se explica por qué sus más cercanos colaboradores son de la tercera edad.Subrayó que para ocupar un cargo de tal importancia no debería escoger a personas para dirigir una Secretaría de Estado o de enorme responsabilidad y delicadeza si físicamente han rebasado la edad en la que pueden demostrar una absoluta y total eficacia, pues casi todos ya son de la tercera edad.