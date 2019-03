Señora se vuelve ‘cliente’ de choques

Por conducir a exceso de velocidad y no respetar una señal de alto, una mujer provocó un accidente vial en calles del fraccionamiento Urdiñola, que dejó daños a los vehículos y a unas barreras situadas afuera de una casa.La presunta responsable fue la conductora de un Versa plateado, identificada como Karla Margarita Tamez Alba, quien circulaba hacia al sur por la calle Nueva Almadén.En el cruce con Castelar la señalada responsable no hizo alto e impactó a un Aveo blanco, conducido por Guadalupe Olvera, de 59 años. Tras el impacto, el coche del quincuagenario se proyectó contra las barreras de metal que protegían un árbol.Al escuchar el estruendo, la señora Martha Sánchez salió de su casa para ver lo que había ocurrido y dijo que no es la primera ocasión que su vivienda resulta dañada a causa de un accidente, razón por la que colocó los postes.