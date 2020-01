Sensibliiza Salud sobre enfermedades de tiroides

Escuchar Nota

“El hipertiroidismo es el exceso de producción de hormonas tiroideas, que puede ser por un problema propio de la tiroides, situación que provoca que se alteren todas las funciones corporales, como incremento de la frecuencia del pulso, desgaste de energía con pérdida de peso, trastornos del comportamiento y del sueño, como ansiedad, angustia e insomnio”, refirió Bernal Gómez.



, continúa con la sensibilización respecto a las enfermedades de Tiroides, que en su mayoría se encuentran relacionadas a la función excesiva de la glándula tiroides conocida como hipertiroidismo o la función disminuida de dicha glándula conocida como Hipotiroidismo., informó que este padecimiento aparece de predominio en pacientes adultos jóvenes, pero sobre todo en el sexo femenino, además de que el problema en la glándula no es evidente hasta que hasta que sufre modificaciones en su aspecto, se vuelve grande o pierde su uniformidad.Mencionó que entre las causas más frecuentes para este padecimientos son las infecciones de la glándula conocida como tiroiditis y en su mayoría está asociado a trastornos autoinmunes, es decir los anticuerpos del organismo desconocen la glándula como propia y la atacan.De esta manera, gracias a la reingeniería en el sector salud por parte del, la Secretaría de Salud mantiene sus programas encaminados a la prevención de este tipo de enfermedades, así como a la sensibilización y el autocuidado entre la población.Refirió que los síntomas asociados son palpitaciones, sudores, pérdida inexplicable de peso, ansiedad, temblores de manos, insomnio, diarrea y menos frecuente crecimiento en la parte media del cuello conocida como bocio, así como protrusión de los globos oculares conocido como exoftalmos.“El diagnóstico se realiza a través de un perfil tiroideo donde se confirma la elevación por arriba de los límites normales de las hormonas tiroideas, en algunos casos se realizan eco tiroideo para ver el tamaño de la glándula que puede estar o no crecida, y mucho menos frecuente es la necesidad de gama gramas tiroideos”, indicó Bernal Gómez.Mencionó que el tratamiento está encaminado a disminuir los síntomas asociados a niveles aumentados de las hormonas en el organismo ya que en la mayoría de las casos la enfermedad se auto limita, son pocos los casos que requieren aplicación de yodo radioactivo.Por su parte, Marco Aníbal Rodríguez Vargas, Director de Atención Médica, indicó que en lo que respecta al hipotiroidismo, este es provocado por una disminución progresiva de las hormonas tiroideas que provocan en el organismo una lentitud en el metabolismo a nivel de todo el organismo.Se presenta con más frecuencia en mujeres arriba de los 40 años, aunque se puede presentar incluso en niños y jóvenes.“La mayoría de las veces es secundaria a problemas de tiroiditis no diagnosticada y tiene un componente genético, también es provocada como consecuencia del tratamiento del hipertiroidismo”, expresó.Recalcó que los síntomas son los opuestos al hipertiroidismo y están caracterizados por aumento de peso, sueño excesivo, ronquera, lentitud al habla y a los movimientos, estreñimientos, somnolencia, edema de párpados entre otros.Así, el diagnóstico se realiza con la determinación en sangre de las hormonas tiroideas conocido como perfil tiroideo, y el tratamiento se basa en el uso crónico, en la mayoría de los casos es de por vida, con mini dosis de hormona tiroidea, y su comportamiento es benigno, mientras que el pronóstico para el paciente es bueno.