Sentencian a sujeto que violó a la perrita ‘Mati’

Estado de México.- Luego de ocho meses de proceso, fue sentenciado a un año de prisión Martin “N” el agresor de la perrita "Mati" a quien habría violado, lo que le provocó un desgarre y posteriormente la muerte.



Nuria Pérez asesora jurídica de Protección Animal Camada Nitin Neza AC explicó que se llevó a cabo la sentencia del procedimiento abreviado del delito de maltrato animal ocurrido en enero dentro de un autolavado en la colonia Esperanza, ahí la perrita llegaba a dormir, en el lugar también se encontraba el sujeto de nombre Martin, quien la violó y le provocó un desgarre que le ocasionó la muerte.



Detalló que el juez de control determinó una sentencia condenatoria por prisión de un año, también una reparación del daño para el ofendido de 16 mil 840 pesos; una multa también de ocho mil 438 pesos “y en caso de que quiera salir antes tendría que pagar otra multa dando un total de 30 mil pesos”, explicó.



La sentencia fue bien aceptada por vecinos de la colonia Esperanza que conocían a la perrita y de organizaciones pro animales.



Sí se pudo dar justicia a “Mati”, era lo que pedíamos y es un llamado a todas esas personas que maltratan, mutilan y abandonan conscientemente a los animales”, apuntó Edgar Abraham Castillo, director de Camada Nitin Neza.







“El caso lo seguimos por redes sociales nos da muchísimo gusto que lo hayan sentenciado porque al fin se le hizo justicia a Mati”, apuntó Margarita Revilla.



Ahora con su sentencia, aseguran se sienta un precedente para los agresores de animales.



“En el Estado de México por abreviado es el primero. Si hay un precedente las autoridades ya se dieron cuenta que la ciudadanía ya está harta de este tipo de asuntos y requieren justicia por todos los que no tienen voz”, apuntó Nuria Pérez.



Sin embargo, la pena máxima por este tipo de delitos en la entidad es de dos años, pero en el caso de “Mati” su agresor obtuvo una reducción de pena al aceptar haber cometido el delito, por lo que organizaciones pro animales buscan se endurezcan las penas.



“Poder hacer un llamado a nuestros diputados del Estado de México que por favor hagan caso porque este tipo de delitos no son tipificados como graves no tienen la penalidad alta y lo que buscamos es que todo aquel que maltrate un animal sea considerado agresor potencial a la sociedad, lo que estamos buscando es que tenga más penalidad, la iniciativa “Mati” tiene que entrar en la Cámara de Diputados”, añadió Edgar Castillo.