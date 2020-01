Sentencian al padre Meño; le ratifican 13 años de prisión

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La sala colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado ratifico esta tarde la sentencia de 13 años de prisión al ex rector del Seminario de Piedras Negras, Juan Manuel Riojas Martínez.



Al termino de la audiencia, los magistrados Juan José Yalez y Oscar Manera leyeron la resolución que echa abajo la posibilidad que tenia la defensa del ex sacerdote de que su sentencia fuera revocada o disminuida.



La audiencia inició a las 11:00 horas y luego de una hora se dio un receso de 45 minutos tras los cuales al reanudarse el juicio se informo de la resolución.



Riojas Martínez por primera vez habló en su juicio y cerca de las 11:32 horas con voz entrecortada confió en su libertad y dijo que los magistrados deberían de tomar en cuenta ahora si las pruebas de sus abogados.



La resolucion se emite con la sola prueba de los dichos de la víctima Javier 'N', según dijo la defensa del ex sacerdote.