SEP celebra nueva reforma educativa y destaca diferencias

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, celebró y destacó las diferencias de la reforma educativa aprobada anoche en la Cámara de Diputados, con la de 2013.“La reforma educativa ofrece mucho a la sociedad mexicana. Es una reforma que ve a la sociedad mexicana con enormes diferencias, una complejidad muy grande, una configuración multicultural donde hay grupos pluriétnicos donde hay muchas lenguas autónomas”, dijo.Después de celebrar un acuerdo con el CONACyT sobre apoyo a ciencia básica, el funcionario dijo que como un acuerdo educativo que es, siempre se podrá enriquecer y la secretaría estará dispuesto a hacerlo, ello incluye la participación de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).Moctezuma, se reunirá mañana con una representación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de que anoche para tratar cuestiones administrativas, dijo en conferencia de prensa.“No era un tema de demandas adicionales. No les pagaban el salario. Todo eso, poco a poco, lo estamos encauzando. Lo estamos hablando y resolviendo. Vamos a tener una reunión mañana con la coordinadora para los temas administrativos”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.Esteban Moctezuma rechazó que el artículo decimosexto transitorio de la reforma educativa, que contempla a los docentes como trabajadores del Estado, deje abierta la puerta a los sindicatos para que tengan injerencia en la asignación de plazas.“El señor Presidente, de manera muy clara, ha dicho que plazas y nómina es algo que maneja el gobierno federal; además, nosotros no vamos a asignar plazas, vamos a asignar el uso de la plaza. La plaza es del Estado mexicano, no hay dueños de las plazas, el señor Presidente ha sido muy claro que esto se tiene que manejar de manera transparente."El gran reto que tenemos es precisamente crear el mecanismo totalmente transparente para que esté muy claro qué plazas, a quién se asignan, por qué se asignan en cada periodo”, indicó.El secretario presumió que la diferencia entre la anterior reforma educativa y la que diputados aprobaron esta madrugada es que ésta fue producto de la construcción de un gran acuerdo democrático.A través de un mensaje en Twitter, el secretario dijo que la reforma constitucional del Presidente fue enriquecida en parlamento abierto de manera democrática "nunca vista".De acuerdo con el funcionario, la reforma educativa apuesta por la defensa de la educación inicial, la educación inclusiva y el reconocimiento a las diferencias interculturales, entre otras.Anoche, la Cámara de Diputados aprobó la nueva reforma educativa que, entre otras cosas, desaparece las sanciones a los maestros que no aprueben las evaluaciones docentes.El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, destacó que la reforma aprobada es fruto del consenso y que reconocer las diferencias multiculturales entre las distintas regiones del país