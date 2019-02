SEP dio becas a jóvenes que ya no estudiaban

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el listado de beneficiarios de becas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pues no se pudo comprobar que estudiaran y tampoco que el apoyo les fue entregado.En la tercera entrega de la Cuenta Pública 2017, el órgano fiscalizador refirió que 62 mil 600 pesos en becas para la continuación de estudios en la educación media superior fueron destinados para jóvenes que ya habían egresado o se dieron de baja de la escuela.Al verificar el presupuesto asignado al programa S243 "Programa Nacional de Becas", la ASF refirió que su manejo fue opaco, pues además no se proporcionaron los expedientes de becarios.Debido a que no dieron sus datos, se apuntó, no se pudo acreditar que los beneficiarios realmente fueran elegibles para recibir el apoyo del Gobierno federal.Aunado a ello, se señaló que se entregaron otros 5 millones 398.2 miles de pesos a becarios que no cumplieron con los requisitos para ser sujetos de apoyo.También se detectó que había beneficiarios que ya contaban con otro tipo de becas, y no se comprobó el reintegro a la Tesorería de la Federación de 64 mil 400 pesos correspondientes a los apoyos que no fueron cobrados por los alumnos.Al respecto, la ASF promovió tres recomendaciones, dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y se generaron tres pliegos de observaciones.