SEP diseña entrenamiento para nueva normalidad en clases

“Vamos a tener entrenamiento formal, que está diseñando la Secretaria de Salud, Hugo López-Gatell habló sobre la importancia de tener un entrenamiento formal (…)No vamos a salir de este problema hasta que haya una vacuna, hasta entonces habrá un ligero riesgo, en la medida que todos seamos más conscientes en prevenir no se va a concretar la enfermedad”, dijo al enfatizar que “al detectarse un solo caso de contagio en la escuela se cierra la escuela”.



.-, dijo que junto con lase diseña un entrenamiento formal para el regreso a clases en la nueva normalidad, cuando existan condiciones de regresar a la escuela con el semáforo en verde, que integra aentre maestras, maestros, alumnos, de los niveles básico, media superior y superior.detalló nueve puntos para el retorno a los plantes escolares, en los que destaca que los comités participativos de salud escolar ya formados establecerán medidas permanentes para garantizar la higiene de los planteles, la sana distancia y la protección de los maestros en condiciones de salud de riesgo.Dijo que se enseñará a los alumnos cómo hacer el estornudo, el significado de la sana distancia, y el saludo de corazón. Se establecerá la circulación en un sentido en la escuela,, y se asignarán lugares fijos, para que en el caso de registrarse un contagio, se tenga la certeza de los posibles contagios debido a la convivencia escolar.Además, tendrá que garantizarse jabón y agua en todas las escuelas, “es muy importante porque la forma más efectiva, según nos ha dicho el subsecretario es lavarse permanentemente las manos”, por lo que dijo que actualmente cuentan con el servicioEl funcionario destacó que el, ya que, y no se trata de que sean los cubrebocas que utilizan el personal de la salud, ya que su uso significa que “estoy cuidando al otro, que no le está llegando al otro lo que uno emana. No vamos a tener miedo sino que nos vamos a cuidar entre todos”.Dijo que para garantizar la sana distancia, habrá protocolos: los recreos serán escalonados para que no se junten todos los niños a la vez, habrá lugares fijos asignados para los alumnos, para que sepamos en caso de contagios quienes conviven alrededor. Mientras que en el curso remedial, la asistencia será ordenada por apellido.Se sugiere dar clases en espacios abiertos y quedan suspendidas las ceremonias o reuniones para congregar a personas en la escuela; además de que al detectarse un solo caso de contagio en la escuela se cierra la escuela, así mismo se dará apoyo emocional a los maestros.Información por Milenio