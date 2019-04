SEP ‘tiró’ 3 mil mdp para publicitar reforma educativa

El Gobierno de Enrique Peña Nieto gastó más de 3 mil millones de pesos en publicidad para la reforma educativa, informó ayer la Presidencia de la República.Según datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), entre 2013 y 2018 la Secretaría de Educación Pública gastó 4 mil 97 millones de pesos en publicidad, a través de la partida 36101, Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales.De ese global, 3 mil 7 millones de pesos fueron destinados a la contratación de publicidad en medios de comunicación para promocionar la reforma educativa a través de dos campañas sobre los cambios realizados a la Constitución y a las leyes.El año con mayor gasto fue 2017, con mil 882.59 millones de pesos, seguido por 2015, con 510.42 millones, y 2016, con 389.89 millones de pesos.La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el gasto del Gobierno anterior para promocionar una reforma que, dijo, no tomó en cuenta la visión del magisterio.“Manejaron miles de millones. En el 2017 2 mil millones de pesos de publicidad en la SEP y era parte de la campaña en contra de los maestros”, señaló.En el sexenio pasado, la SEP fue inicialmente encabezada por el mexiquense Emilio Chuayffet.Posteriormente Nuño, quien se desempeñaba como Jefe de la Oficina de la Presidencia, tomó las riendas de la dependencia, y en diciembre de 2017 dejó el cargo para convertirse en el coordinador de la campaña presidencial del PRI.Para el cierre del sexenio, la SEP fue dirigida por Otto Granados, exgobernador de Aguascalientes.Mario Delgado, coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, aseguró que el dictamen de la reforma educativa no será llevado ante el Pleno hasta que se alcance un acuerdo con los maestros de la CNTE.El presidente de la Junta de Coordinación Política informó que continuarán las pláticas, tanto con los docentes como con los legisladores de Oposición, para construir una redacción que cuente con el respaldo suficiente.Al cuestionarle si la reforma saldrá esta semana, el legislador respondió con una negativa y sostuvo que buscarán mantener el diálogo con los docentes.“Esta semana vamos a seguir trabajando con legisladores y maestros en las redacciones finales que generen los votos necesarios para poder echar abajo la mal llamada reforma educativa.“Seguiremos con el diálogo y no se subirá al Pleno a votación hasta que se acuerde. No va a haber sorpresas”, indicó.Reiteró Delgado Carrillo que la posición de Morena es no solicitar el uso de la fuerza pública ni trasladar a los diputados a una sede alterna, en caso de que la CNTE decida cerrar nuevamente los accesos en San Lázaro.“Ni fuerza pública ni sede alterna, todo con diálogo y con la razón”, dijo, tras detallar que las mesas podrían continuar tanto en la Cámara de Diputados como en las instalaciones de la Secretaría.El coordinador de Morena hizo un llamado a la disidencia magisterial a tratar de avanzar en los acuerdos para echar por tierra la reforma aprobada en el Gobierno del priista Peña Nieto.“Esperamos comprensión, esperamos que la Coordinadora entienda la importancia de poder sesionar por parte de la Cámara de Diputados, porque eso abre la posibilidad de mejorar el dictamen y de construir un consenso donde todas las partes se sientan identificadas con la propuesta”, afirmó.Apenas la semana pasada, las comisiones de la Cámara baja aprobaron por mayoría el dictamen de la nueva reforma educativa.Sin embargo, lo hicieron en medio de un ambiente de tensión luego de que cientos de maestros de la Sección 22 de la CNTE tomaron los accesos del Palacio Legislativo de San Lázaro.El jueves, López Obrador instruyó al Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, a eliminar de la propuesta cualquier disposición que pudiera afectar a los maestros.