Separa José Luis Trueba a La Malinche de su concepción de heroína y villana

vista desde su tiempo y las batallas en las que la involucraron.describe a una mujer que recuerda su camino desde la enfermedad, cercana a la muerte.cuando era casi una niña, su capacidad para servir de intérprete y su instinto de sobrevivencia.Esta novela continúa un largo camino de investigación y de un ciclo de novelasEsta vez, según dijo Trueba, tratando de asomarse al mundo femenino.“El grueso de las novelas y el grueso de los libros de historia sobre ese momento se centran sobre todo en las figuras masculinas, biografías y novelas sobre Hernán Cortés hay muchísimas, lo mismo ocurre con otros de los protagonistas yPara su sorpresa, encontró a un grupo bastante amplio de personajes femeninos que participaron en la construcción de ese periodo y lo que se conocen a través de los relatos y crónicas que quedan de la época, pero eligió aSin embargo, hay poca información de los primeros años de La Malinche, antes y después de las excursiones de Cortés en América están en blanco.“Cuando me di cuenta de esto en los 10 años que estuve estudiando al personaje, supe que no iba a hacer un libro de historia, y que en una novela histórica ocurren tres cosas: lo que sí pasó, lo que pudo haber sucedido y lo que al autor le da la gana que pase”, explicó.Inventar personajes y situaciones arbitrarias, fue su forma de llenar estos vacíos. Dijo que su interés era alejarse de las visiones que ponen a La Malinche como una villana o una traidora, que han convertido su nombre en una expresión negativa que casi afirma que todas las mujeres traicionan.“Pero también quise alejarme de aquellas miradas marcadas por el feminismo que la quieren convertir en una suerte de protofeminista, me parece que el primer vórtice de lo grotesco no nos deja ver a La Malinche, pero tampoco el de heroína nos lo deja ver”, dijo el autor.de ver el mundo como ella lo miraba, situar su vida en su tiempo. Como dice el autor, no mirarla desde acá, sino mirarla desde allá, hacernos una pregunta diferente y plantear a un personaje más real.“La Malinche es una sobreviviente que hizo lo que pudo con sus recursos y que sobrevivió a muchísimos personajes que la acompañaron en esos pasajes. Es una sobreviviente y eso no es poca cosa, sobrevivir a una guerra y