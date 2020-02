Separa Pachuca a saltillense por polémica; niega acusaciones

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El defensa saltillense Horacio Torres Martínez está envuelto en la polémica luego de haber sido cortado de los Tuzos del Pachuca por, supuestamente, haber estado involucrado en un accidente automovilístico tras salir de fiesta en la madrugada del pasado jueves.



Múltiples medios, donde destaca ESPN, mencionaron que tres jugadores juveniles de la escuadra hidalguense fueron separados de la institución luego de “haberse ido de fiesta”, siendo Maximiliano García, Raúl Castillo y Horacio Torres los involucrados.



Ante estas acusaciones, el saltillense emitió un comunicado en sus redes sociales donde se deslinda de toda responsabilidad y menciona que su salida del club se debe a otras razones que dará a conocer en el tiempo pertinente.



“Desafortunadamente, existen muchas partes que sin pruebas y sin importar cuánto pueden afectar a una persona en su carrera e integridad, publican sin importar nada. Por malas notas y por malos informes, mi imagen quedó expuesta y cabe DESTACAR que NO estuve involucrado en el ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO del pasado jueves. Me voy por cosas externas que en su momento se sabrán”, menciona el comunicado.



Horacio Torres Martínez pertenece a la cantera del Pachuca desde el 2014 con la Sub 15 y debutó con el primer equipo en Copa MX el pasado 29 de enero del 2019 ante el Atlante, siendo Martín Palermo el técnico que le brindó dicha oportunidad.