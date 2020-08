Separan del cargo a juez que decidió no vincular a proceso a exfuncionario acusado de abuso

Escuchar Nota

"Acabo de platicar con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y me confirma que el Consejo de la Judicatura tomará cartas en el asunto de inmediato”, informó el gobernador Enrique Alfaro en redes sociales.

El Gobierno del estado y la Fiscalía haremos todo lo necesario para que este presunto pederasta no salga de la cárcel en mucho tiempo y reciba el castigo que se merece. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) August 16, 2020

“Ante esta situación, la dependencia interpondrá un recurso de apelación, toda vez que considera que existe una inexacta aplicación de la ley dado que ambos delitos pueden coexistir con independencia del bien jurídico tutelado”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

El Gobierno de Jalisco aclaró que, continúa encarcelado, luego de que un juez de Control decidiera no vincularlo a proceso.Anunció que el juez que decidió no vincular a proceso al exfuncionario municipal, que fue detenido en julio en flagrancia,Finalmente, aseguró que el gobierno y la Fiscalía harán “todo lo necesario para que este presunto pederasta no salga de la cárcel en mucho tiempo y reciba el castigo que se merece”.Lainformó el sábado que apelaría la decisión del juez, quien argumentó que los hechos por los que señalaban al imputado se trataban del mismo bien jurídico por el que ya estaba vinculado en otro proceso.