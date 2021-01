Sepulta a su esposo y al regresar halla la fosa vacía

Escuchar Nota

En plena pandemia por covid-19, se registran abusos, irregularidades y largas filas de carrozas en el panteón San Nicolás Tolentino, ubicado en la alcaldía Iztapalapa."Llego, mi esposo quedó en una fosa, ahorita llegó me lo abrieron está en otra fosa, mi esposo murió de covid-19. Ahorita me van a abrir una fosa para ver que no sea él y me van a abrir la otra fosa, sin las medidas para mí y para mi familia", señaló Marisol Peralta, afectada.Debido a que Marisol no encontró el cuerpo de su esposo en la fosa, en el panteón le propusieron abrir otros ataúdes para reconocer a su esposo. Adicional a eso, le cobraron 200 pesos por poder entrar.Grupo Imagen realizó un recorrido en el que se observan largas filas de carrozas que esperan turno para poder ingresar a sepultar a los fallecidos.Con información de Excélsior