Sepulta al PES Tribunal Electoral

El Tribunal Electoral confirmó por unanimidad la pérdida de registro de Encuentro Social como partido político por no haber alcanzado el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales del 1 de julio.El proyecto de sentencia confirmó la resolución de la Junta General Ejecutiva y el Consejo General del INE.El Magistrado Felipe De la Mata dijo que su nuevo proyecto presentado este miércoles en sesión pública atendía lo dicho por diferentes voces."Es la aplicación literal y directa de la regla contenida en el Artículo 41 de la Constitución, si un partido no tiene al menos el 3 por ciento de la votación válida () y esto le sucedió" al PES, explicó."Esta es la verdad numérica y por ende la verdad legal", agregó.El Tribunal y los jueces institucionales, afirmó De la Mata, deben otorgar certeza jurídica en cada una de sus decisiones, resultado de discusiones internas de ese órgano colegiado."No solo nos escuchamos entre nosotros, sino también la voz pública y de la ciudadanía", expuso De la Mata."Así como la voz particular de aquellas y aquellos que estudian la materia electoral, ya sea desde la academia, o desde diferentes asociaciones. Una democracia escucha todas las voces posibles: ahí reside su pluralidad", indicó.La votación más alta que obtuvo el PES fue del 2.7 por ciento de la participación en la elección presidencial."El Partido Encuentro Social no puede seguir siendo un partido político nacional, pues, en la marca de los emblemas de las boletas electorales queda claro que no alcanza la representación ciudadana necesaria, al no tener suficientes votos por sí mismo en las pasadas elecciones federales, sino por mayoría relativa", argumentó el Magistrado.